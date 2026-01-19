Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mark Rutte recebeu na sede da NATO, em Bruxelas, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, e o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen.
Mark Rutte recebeu na sede da NATO, em Bruxelas, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt, e o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen.FOTO: NATO
Europa quer “manter a calma” enquanto discute resposta à “chantagem” de Trump sobre a Gronelândia

Bruxelas, à semelhança de líderes como Merz, quer apostar no diálogo para reverter as tarifas por causa da Gronelândia. Copenhaga propôs que a NATO inicie operações de vigilância na ilha.
