EUA respondem a ataque contra navio de carga com bombardeamentos no estreito de Ormuz

As forças militares dos Estados Unidos executaram, esta sexta-feira (26 de junho), uma série de ataques aéreos contra alvos militares iranianos na região do Estreito de Ormuz. A operação surge como resposta direta ao ataque lançado por Teerão, na quinta-feira, contra um navio cargueiro comercial que navegava junto àquela rota marítima estratégica.De acordo com o Comando Central dos EUA (CENTCOM), a ofensiva norte-americana visou especificamente locais de armazenamento de mísseis e drones, bem como postos de radar costeiros controlados pelas forças iranianas. Em comunicado, citado pela CNN, o CENTCOM classificou a ação prévia do Irão como uma "agressão injustificada" e uma violação clara do cessar-fogo recentemente estabelecido entre as duas nações.As movimentações militares foram confirmadas poucas horas depois de o presidente Donald Trump ter recorrido à rede social Truth Social para denunciar o incidente de quinta-feira. Segundo o governante, a República Islâmica do Irão terá lançado pelo menos quatro drones de ataque contra embarcações no estreito. Três dos dispositivos foram derrubados pelas defesas aliadas, mas um deles atingiu o convés superior de um navio de carga de grandes dimensões.Apesar dos danos materiais na ponte de comando e no lado de bombordo da embarcação, reportados pela agência britânica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), o navio conseguiu seguir rota e não houve registo de vítimas ou de impacto ambiental.Mais tarde, numa declaração a um grupo de apoiantes em Washington e, posteriormente, na Sala Oval, Trump qualificou o ataque iraniano como uma "violação insensata" do memorando de entendimento que pôs fim ao recente conflito armado. Confrontado pelos jornalistas sobre uma possível resposta militar — que já estaria em curso —, o presidente limitou-se a dizer: "Vão ver"..Trump ameaça suspender negociações caso Teerão aplique portagens em Ormuz