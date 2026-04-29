Pete Hegseth disse que os norte-americanos apoiam a guerra, mas as sondagens contrariam esta afirmação.
Pete Hegseth disse que os norte-americanos apoiam a guerra, mas as sondagens contrariam esta afirmação.EPA / LUKE JOHNSON
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EUA já gastaram 25 mil milhões na guerra que está a atirar popularidade de Trump para mínimos históricos

Presidente dos EUA garantiu que o bloqueio ao Estreito de Ormuz é mais eficaz do que bombardear o Irão. Bruxelas diz estar a perder 500 milhões por dia em combustíveis fósseis por causa da guerra.
Ana Meireles
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