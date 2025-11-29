EUA deportam estudante de 19 anos para as Honduras apesar de ordem judicial

Uma estudante universitária de 19 anos foi deportada dos Estados Unidos apesar de uma ordem judicial que impedia a sua remoção, noticiou a Associated Press. Any Lucia Lopez Belloza, que deixou as Honduras aos sete anos, estudava na Babson College, no Massachusetts.A jovem preparava-se para viajar de Boston para o Texas, a 20 de novembro, quando foi informada de que havia um problema com o cartão de embarque. Já tinha passado o controlo de segurança no aeroporto de Logan. Momentos depois, segundo o advogado Todd Pomerleau, foi detida por agentes de imigração.Em menos de dois dias, Lopez Belloza foi enviada para o Texas e depois deportada para as Honduras. “Ela está absolutamente de coração partido”, afirmou Pomerleau. “O sonho universitário dela acaba de ser destruído.”As autoridades de imigração alegam que existe uma ordem de deportação emitida em 2015. O advogado diz que a jovem desconhecia essa decisão e que o único registo encontrado mostra que o processo terá sido encerrado em 2017. “Estão a responsabilizá-la por algo que dizem ter acontecido há uma década, de que ela não fazia ideia, e sem apresentarem prova”, declarou.No dia seguinte à detenção, um juiz federal emitiu uma ordem que proibia qualquer transferência durante 72 horas. Segundo a AP, o ICE não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre a violação dessa decisão. .Trump anuncia suspensão permanente da migração de “países do Terceiro Mundo” após ataque em Washington.EUA suspendem pedidos de imigração de afegãos após ataque à Guarda Nacional