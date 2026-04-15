EUA declaram ter "paralisado por completo" comércio marítimo do Irão

O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), o argentino Rafael Grossi, frisou hoje a necessidade de ser atingido um qualquer acordo entre Estados Unidos da América (EUA) e Irão sobre o processo de enriquecimento de urânio.Para o responsável daquela instituição, uma possível suspensão do programa nuclear da República Islâmica iraniana é uma "decisão política", em declarações reproduzidas pelo jornal sul-coreano Chosun Ilbo."Sem verificação, todos os acordos não passam de papelada", disse Grossi, adiantando que, se Washington e Teerão chegarem a um entendimento, a AIEA "vai solicitar cooperação na verificação e nas salvaguardas".Questionado sobre uma possível paragem no processo de enriquecimento de urânio, o líder da AIEA limitou-se a afirmar que tal seria "uma decisão política", sem exprimir a posição da entidade que dirige.A questão do urânio enriquecido foi a justificação para a primeira guerra de 12 dias, em junho, e para a ofensiva conjunta de Israel e EUA, em 28 de fevereiro, já que Washington exige "enriquecimento zero", enquanto Teerão defende o seu direito de mantê-lo para uso civil.O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, afirmou recentemente que os EUA estão prontos para ajudar economicamente o Irão se aquele país do Médio Oriente se comprometer a não desenvolver armas nucleares, após a suspensão das negociações falhadas no fim de semana, no Paquistão.Lusa