EUA apreendem mais um petroleiro com alegadas ligações à Venezuela (com vídeo)
Internacional

EUA apreendem mais um petroleiro com alegadas ligações à Venezuela (com vídeo)

A secretária de Segurança Interna diz que o Verónica "estava a operar em desacordo com a quarentena estabelecida pelo presidente Trump para navios sancionados nas Caraíbas”.
As tropas norte-americanas no Mar das Caraíbas apreenderam mais um petroleiro que, segundo os Estados Unidos, tem ligações com a Venezuela, parte de um esforço mais amplo dos EUA para controlar o petróleo do país sul-americano.

“O petroleiro Veronica já tinha passado por águas venezuelanas e estava a operar em desacordo com a quarentena estabelecida pelo presidente Trump para navios sancionados nas Caraíbas”, escreveu esta quinta-feira, 15 de janeiro, a secretária de Segurança Interna da administração norte-americana, Kristi Noem, nas redes sociais.

A governante norte-americana publicou um breve vídeo que aparenta mostrar parte da operação de captura do navio. As imagens, a preto e branco, mostram helicópteros a sobrevoar o convés de um navio mercante, enquanto tropas armadas desciam ao convés por cordas.

O Veronica é o sexto navio-tanque apreendido pelas forças norte-americanas como parte do esforço da administração Trump para controlar a produção, refinação e distribuição global dos produtos petrolíferos da Venezuela.

É também o terceiro desde que os Estados Unidos sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro, numa operação surpresa realizada em Caracas há cerca de duas semanas.

Na publicação nas redes sociais, Noem disse que a operação foi realizada em “estreita coordenação” com as forças armadas, bem como com os departamentos de Estado e da Justiça.

“Os nossos heroicos homens e mulheres da Guarda Costeira mais uma vez garantiram uma operação executada com perfeição, segundo as normas do Direito internacional”, acrescentou Noem.

