EUA apreendem mais um petroleiro com alegadas ligações à Venezuela (com vídeo)

As tropas norte-americanas no Mar das Caraíbas apreenderam mais um petroleiro que, segundo os Estados Unidos, tem ligações com a Venezuela, parte de um esforço mais amplo dos EUA para controlar o petróleo do país sul-americano.“O petroleiro Veronica já tinha passado por águas venezuelanas e estava a operar em desacordo com a quarentena estabelecida pelo presidente Trump para navios sancionados nas Caraíbas”, escreveu esta quinta-feira, 15 de janeiro, a secretária de Segurança Interna da administração norte-americana, Kristi Noem, nas redes sociais..A governante norte-americana publicou um breve vídeo que aparenta mostrar parte da operação de captura do navio. As imagens, a preto e branco, mostram helicópteros a sobrevoar o convés de um navio mercante, enquanto tropas armadas desciam ao convés por cordas.O Veronica é o sexto navio-tanque apreendido pelas forças norte-americanas como parte do esforço da administração Trump para controlar a produção, refinação e distribuição global dos produtos petrolíferos da Venezuela.É também o terceiro desde que os Estados Unidos sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro, numa operação surpresa realizada em Caracas há cerca de duas semanas.Na publicação nas redes sociais, Noem disse que a operação foi realizada em “estreita coordenação” com as forças armadas, bem como com os departamentos de Estado e da Justiça.“Os nossos heroicos homens e mulheres da Guarda Costeira mais uma vez garantiram uma operação executada com perfeição, segundo as normas do Direito internacional”, acrescentou Noem..Venezuela envia petróleo para EUA enquanto Washington persegue terceiro petroleiro.Trump anuncia bloqueio dos EUA a petroleiros sancionados na Venezuela. Caracas fala em "ameaça grotesca"