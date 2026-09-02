EUA apreendem mais de 483 mil euros de donativos em criptomoedas para o Hamas

"A minha mensagem para o Hamas é clara: as suas redes não são seguras, as suas criptomoedas são vulneráveis e não vamos parar até que a sua capacidade de fazer a guerra seja derrotada", frisou Jeanine Pirro, procuradora dos EUA para o distrito de Columbia, num vídeo que anuncia a operação.

De acordo com o FBI, o Hamas começou a testar a angariação de fundos com moeda virtual no início de 2019, através das suas Brigadas Qassam, ou braço militar, e solicitava donativos no seu canal de Telegram, além de utilizar a recolha direta 'online'.

As autoridades do Hamas vangloriavam-se de que a moeda seria impossível de rastrear e os seus 'sites' ofereciam instruções sobre como fazer donativos anónimos, segundo a polícia federal norte-americana.

Uma descoberta importante na investigação ocorreu no ano passado, quando agentes do FBI identificaram uma rede de financiamento que solicitava donativos para as Brigadas Qassam através de moeda virtual e uma fonte confidencial localizada nos Estados Unidos alertou as autoridades para uma publicação no Telegram que pedia contribuições para um endereço de e-mail associado ao Hamas.

Brett Leatherman, diretor assistente do FBI responsável pela divisão cibernética, realçou que o organismo "continuará a usar as suas prerrogativas para intercetar fundos ilícitos e impedir que organizações terroristas explorem redes digitais para financiar as suas operações".