Presidente francês foi o anfitrião de uma cimeira para avaliar situação no Estreito de Ormuz.
Presidente francês foi o anfitrião de uma cimeira para avaliar situação no Estreito de Ormuz.JEANNE ACCORSINI / POOL
Internacional

Estreito de Ormuz abre e fecha em 24 horas e mobiliza cimeira europeia

Europa apela à reabertura total do estreito, temendo agravamento da crise energética, enquanto Irão diz que “retórica ameaçadora” dos EUA impede negociações.
Caroline Ribeiro
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