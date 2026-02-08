Espanha. PP ganha em Aragão, mas volta a ficar dependente do Vox para governar

Os aragoneses foram chamados este domingo, 8 de fevereiro, às urnas para eleger um novo governo autonómico, com as sondagens a apontarem para um resultado semelhante ao ocorrido nas eleições de dezembro na Extremadura (onde ainda não há governo devido aos desentendimentos). Às 18h00 locais (17h00 em Lisboa), a participação eleitoral nas eleições regionais em Aragão atingiu os 56,29%, 1,56 pontos percentuais acima dos 54,73% registados nas eleições de 2023.As projeções do instituto GAD3 para a Aragón TV divulgadas após o fecho das mesas de voto, às 19h00 de Lisboa, preveem uma vitória para o PP, que poderá conquistar entre 26 e 29 lugares, depois de ter conseguido 28 deputados regionais em 2023. Como já indicavam as sondagens durante a campanha, esta vitória dos populares será porém insuficiente para governar sem o apoio de outros partidos, já que são necessários 34 lugares para obter uma maioria absoluta. As mesmas projeções indicam que o PSOE manter-se-á como o segundo partido mais votado no parlamento de Aragão, mas, depois dos 23 deputados conquistados em 2023, deverá cair agora para 17 ou 18 lugares, seguido do Vox, que poderá duplicar os sete deputados eleitos há três anos. Entre os partidos à esquerda do PSOE o IU-Sumar poderá manter o lugar de 2023 ou ganhar outro, o Aragón Existe poderá manter os seus três lugares ou perder um, e a Chunta Aragonesista deverá subir quatro ou cinco (há três anos elegeu três deputados). Já o Podemos poderá ficar sem representação parlamentar.Com este resultado, e como já indicavam as sondagens, o PP volta a ficar dependente do Vox, que sai reforçado em votos e deputados regionais. O presidente do governo de Aragão, Jorge Azcón, resolveu antecipar as eleições (tal como tinha acontecido com María Guardiola na Extremadura) depois de não conseguir apoios suficientes para aprovar o Orçamento para 2026. Eleito com os votos do Vox após as eleições de 2023, viu o partido de extrema-direita abandonar o acordo de governação em julho de 2024, em desacordo com a decisão do PP de aceitar a redistribuição de menores migrantes por toda a Espanha..PP deve ficar preso a um Vox reforçado e PSOE arrisca novo desaire em Aragão