Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE) e Alejandro Nolasco (Vox) são os três principais candidatos à liderança do governo de Aragão.
Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE) e Alejandro Nolasco (Vox) são os três principais candidatos à liderança do governo de Aragão. Fotos DR/X
Internacional

PP deve ficar preso a um Vox reforçado e PSOE arrisca novo desaire em Aragão

As sondagens para as eleições de domingo (8 de fevereiro) apontam para um cenário semelhante ao que se registou na Extremadura em dezembro, onde ainda não há governo.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt