Espanha. Ex-ministro de Pedro Sánchez condenado a mais de 23 anos de prisão por corrupção

O ex-ministro dos Transportes de Espanha José Luis Ábalos foi esta segunda-feira (22 de junho) condenado a 23 anos e três meses de prisão por corrupção em contratos públicos para compra de máscaras na pandemia.Além de Ábalos, que integrou governos do atual chefe do Governo, Pedro Sánchez, foram julgados e condenados neste caso o antigo assessor do ex-ministro Koldo Garcia (19 anos e oito meses de prisão) e o empresário Victor de Aldama, que colaborou com a justiça e confessou os crimes (quatro anos e meio de prisão suspensa).O Ministério Público espanhol tinha pedido, nas alegações finais no julgamento, em 04 de maio, 24 anos de prisão para José Luis Ábalos.Antigo "braço direito" de Pedro Sánchez, o ex-ministro foi também dirigente do Partido Socialista Espanhol (PSOE).José Luis Ábalos, Victor de Aldama e Koldo García foram julgados em Madrid acusados de suborno, tráfico de influências, desvio de dinheiro público, integração em organização criminosa, uso e aproveitamento de informação privilegiada, falsificação e prevaricação.O Ministério Público argumentou que os três, aproveitando a posição que Ábalos e Koldo García tinham então no Governo e no PSOE, levaram organismos públicos e empresas públicas a comprar material sanitário durante a pandemia da covid-19 e obtiveram comissões ilegais.Esta investigação originou outro processo mais alargado, ainda em curso, em que estão a ser investigadas suspeitas de corrupção na cúpula do PSOE, relacionadas com eventuais comissões na adjudicação de obras públicas.Ábalos foi ministro entre 2018 e 2021 e, perante as suspeitas de corrupção, foi expulso do PSOE em 2024.Foi um dos dirigentes do PSOE mais próximos de Sánchez, por fazer parte do núcleo duro que o acompanhou no percurso até à liderança do PSOE (em 2017) e do Governo (em 2018).O primeiro-ministro e líder do PSOE reconheceu haver "indícios muito graves" de corrupção envolvendo antigos dirigentes do PSOE, pediu desculpa e perdão aos espanhóis e aos militantes da força política, mas tem reiterado que o partido é "uma organização limpa" e não há suspeitas de financiamento ilegal..Polícia espanhola faz buscas na sede do PSOE em Madrid. Sánchez promete "colaboração" com a justiça.Juiz decreta prisão preventiva para antigo n.º 3 do PSOE por corrupção