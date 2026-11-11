Espanha em greve geral por melhores salários e acesso à habitação

Espanha vive esta quarta-feira, 11 de novembro, a primeira greve geral em 14 anos. Convocada pelas duas principais centrais sindicais espanholas, CCOO e UGT, visa "reivindicar salários dignos para aceder a uma casa digna".

A greve geral de 24 horas arrancou na véspera do início da campanha eleitoral das legislativas antecipadas de 29 de novembro. As estruturas sindicais apelaram à adesão à greve, mas também à mobilização nas concentrações e manifestações que estão previstas para esta tarde em Madrid e em várias cidades espanholas.

Esta paralisação responde a um apelo das associações reunidas na Confederação de Sindicatos de Inquilinas, que defendem o direito à habitação e têm mobilizado milhares de pessoas em protestos diários nas ruas desde 23 de setembro.

De acordo com a imprensa espanhola, piquetes bloquearam algumas estradas no acesso a Madrid e a Barcelona, com as duas centrais sindicais a denunciarem que a polícia impediu o direito à greve em algumas zonas.