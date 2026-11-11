Espanha em greve geral por melhores salários e acesso à habitação
Espanha vive esta quarta-feira, 11 de novembro, a primeira greve geral em 14 anos. Convocada pelas duas principais centrais sindicais espanholas, CCOO e UGT, visa "reivindicar salários dignos para aceder a uma casa digna".
A greve geral de 24 horas arrancou na véspera do início da campanha eleitoral das legislativas antecipadas de 29 de novembro. As estruturas sindicais apelaram à adesão à greve, mas também à mobilização nas concentrações e manifestações que estão previstas para esta tarde em Madrid e em várias cidades espanholas.
Esta paralisação responde a um apelo das associações reunidas na Confederação de Sindicatos de Inquilinas, que defendem o direito à habitação e têm mobilizado milhares de pessoas em protestos diários nas ruas desde 23 de setembro.
De acordo com a imprensa espanhola, piquetes bloquearam algumas estradas no acesso a Madrid e a Barcelona, com as duas centrais sindicais a denunciarem que a polícia impediu o direito à greve em algumas zonas.
Intervenção policial faz dezenas de feridos, denuncia sindicato
Aliás, a central sindical CCOO indicou que 13 pessoas tiveram que ser assistidas após uma intervenção policial em Mercamadrid, uma plataforma de distribuição.
"Agentes da Polícia Nacional agiram de forma completamente injustificada contra o piquete informativo da Mercamadrid", denunciou o sindicato, em comunicado citado pelo El País. "13 pessoas precisaram de atendimento médico devido a hematomas", acrescentou a central sindical, acusando os agentes de usarem gás pimenta. "Desde o início, os agentes obstruíram os esforços do piquete para informar o público sobre a greve, além de impedir que um último grupo de pessoas deixasse a área onde estavam confinadas", refere ainda o sindicato.
A primeira greve geral pretende reivindicar melhores salários, acesso a uma habitação digna e medidas para enfrentar o aumento do custo de vida. "Temos tido uma política habitacional que tem falhado durante quatro décadas”, declarou o secretário-geral da central sindical CCOO, Unai Sordo. "Não há dúvida de que num país onde há mais pessoas a trabalhar do que nunca e onde o mercado de trabalho espanhol melhorou nos últimos anos, a maior desigualdade socioeconómica em Espanha reside na habitação”, afirmou o líder sindical.
Num primeiro balanço da greve geral, os dois sindicatos indicaram que, durante a noite, os dados iniciais mostram uma “resposta significativa dos trabalhadores em vários setores de produção e serviços”. A CCOO e a UGT apontam para uma taxa de participação de 90% no setor automóvel, com “paralisações totais da produção” em fábricas de grandes empresas como a Volkswagen Navarra e a Seat Barcelona. Ao longo do dia, preveem-se constrangimentos em vários setores, sobretudo nos transportes.