David Sánchez (ao centro) e outros dez arguidos começaram a ser julgados em Badajoz.
David Sánchez (ao centro) e outros dez arguidos começaram a ser julgados em Badajoz. EPA / BALLESTEROS / POOL
Internacional

Espanha. Aliados aumentam pressão sobre Pedro Sánchez

Sumar e Junts querem mais explicações do PSOE, PNV pede eleições. Primeiro-ministro pediu para ir falar ao Congresso.
Ana Meireles
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