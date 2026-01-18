Escolas reabrem no Irão

O Irão deu mais um passo em direção à normalidade com a reabertura das escolas após nove dias fechadas devido à onda de protestos antigovernamentais desde o final de dezembro, mas as universidades continuam fechadas. "Todas as escolas do país estão abertas", anunciou o Ministério da Educação iraniano, informou a televisão estatal.O ministério, no entanto, indicou que em algumas províncias, e unicamente por motivos meteorológicos, o ensino será ministrado de forma virtual através de aplicações locais, já que a internet global continua cortada desde 08 de janeiro.Quanto ao ensino secundário, o ministério precisou que os exames serão realizados conforme o calendário previsto. Em relação às universidades, um dos cenários dos protestos desde os primeiros dias de janeiro, as mesmas permanecem fechadas com o adiamento dos exames de fim de semestre, sem data para a sua realização.As autoridades iranianas anunciaram o encerramento das instituições de ensino em 10 de janeiro, depois de os protestos antigovernamentais terem atingido o auge na quinta-feira, 8 de janeiro, e foram recebidos com dura repressão, que, segundo a ONG de oposição Iran Human Rights, com sede em Oslo, causou mais de 3.400 mortes.No sábado, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, reconheceu a morte de "vários milhares de pessoas" durante as mobilizações, e responsabilizou os Estados Unidos, instigador dos protestos segundo Teerão.Além disso, o Irão cortou todas as comunicações e a internet global em 08 de janeiro, quando os protestos se intensificaram.Os protestos começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teerão fecharam os seus negócios devido à queda do rial, mas logo se espalharam por todo o país com gritos de "Morte à República Islâmica" e "Morte a Khamenei".Após vários dias de calma nas ruas, a República Islâmica restabeleceu no sábado o funcionamento dos SMS dentro do país, alguns dias depois de as chamadas internacionais terem sido reativadas, embora apenas de saída..Irão restabelece serviço de SMS, mas continua sem internet.Portugal encerra embaixada no Irão