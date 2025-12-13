Erdogan pede que Mar Negro não seja lugar de ajuste de contas após ataques de russos e ucranianos a navios

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que o Mar Negro não se deve tornar "um local de ajuste de contas", na sequência dos ataques ucranianos e russos a navios mercantes nas últimas semanas."O Mar Negro não deve ser visto como um local para ajuste de contas. Uma situação como esta só prejudica a Rússia e a Ucrânia, não beneficia ninguém. Todos precisam de segurança na navegação no Mar Negro. É preciso protegê-la sempre", afirmou Erdogan.Estas declarações este sábado, 13 de dezembro, reproduzidas no site oficial da Presidência da Turquia, foram feitas pelo chefe de Estado à imprensa no seu voo de regresso, na tarde de sexta-feira, a partir da capital do Turquemenistão, Ashgabat, onde participou num fórum sobre segurança e se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin.Erdogan já havia manifestado a sua oposição categórica aos ataques a navios comerciais, classificando-os de "inescusáveis", e na semana passada o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco convocou os chefes das embaixadas da Ucrânia e da Rússia para lhes expressar a sua "preocupação" com a escalada de ataques mútuos a navios da marinha mercante na zona económica exclusiva da Turquia no Mar Negro.Apesar disso, na sexta-feira um navio de trânsito para camiões, de propriedade turca e bandeira panamenha, que fazia a rota entre a Turquia e a Ucrânia para a exportação de frutas, legumes e têxteis, foi atingido por um míssil no porto ucraniano de Chornomorsk.Noutra nota, referindo-se ao seu encontro com Putin no Turquemenistão, Erdogan revelou que foi discutida a situação na Ucrânia e manifestou a sua esperança de que o presidente russo faça uma visita oficial à Turquia "muito em breve".Acrescentou que a sua administração também mantém um contacto telefónico contínuo com o presidente norte-americano Donald Trump, que descreveu como a pessoa "responsável pelo assunto" na Ucrânia..Ucrânia: Turquia alerta para ameaça ao transporte de petróleo e gás no mar Negro\n\n.Guerra na Ucrânia. Turquia reportou novo ataque contra navio de carga russo no Mar Negro