Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, fala em "escalada preocupante"
Guerra na Ucrânia. Turquia reportou novo ataque contra navio de carga russo no Mar Negro

O alegado ataque contra o "MildVolga 2" ocorreu após dois ataques com drones reivindicados pela Ucrânia na Zona Económica Exclusiva da Turquia. "Escalada preocupante", afirmou o presidente turco.
DN/Lusa
Um cargueiro com pavilhão russo foi atacado no Mar Negro, a 80 milhas da costa turca, reportou hoje a Direção de Assuntos Marítimos da Turquia. 

O navio "MildVolga 2", navegando sob bandeira russa, foi atacado a 80 milhas náuticas (cerca de 180 quilómetros) ao largo da costa turca enquanto navegava da Rússia em direção à Geórgia com uma carga de óleo de girassol.

De acordo com as autoridades da Turquia, os 13 tripulantes do navio estão a salvo sendo que o navio não solicitou assistência.

Mesmo assim, o cargueiro estava a dirigir-se para o porto turco de Sinop "pelos próprios meios", não se conhecendo mais detalhes.

O alegado ataque contra o "MildVolga 2" ocorreu após dois ataques com drones reivindicados pela Ucrânia na Zona Económica Exclusiva da Turquia.

O primeiro foi registado na sexta-feira e o segundo no sábado e visaram petroleiros pertencentes à designada "frota fantasma" russa, que se encontra sujeita a sanções internacionais, mas que continua a exportar petróleo russo.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou na segunda-feira uma "escalada preocupante", afirmando que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia atingiu uma dimensão que ameaça a segurança da navegação no Mar Negro.

Erdogan apelou às "partes envolvidas" acrescentando que o Governo da Turquia está pronto para contribuir enquanto as negociações entre Kiev e Moscovo prosseguem em torno do plano proposto pelos Estados Unidos.

