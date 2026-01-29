Landry diz querer visitar a Gronelândia em março.
GABINETE DO GOVERNADOR DO LOUISIANA
Internacional

Enviado especial dos EUA quer conquistar a Gronelândia pela “diplomacia culinária”

O governador do Louisiana, Jeff Landry, foi nomeado por Trump no final de dezembro e diz que o seu objetivo não é encontros com diplomatas, mas sim interagir diretamente com o gronelandês “comum”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Donald Trump
Estados Unidos
Dinamarca
Gronelândia
