Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Putin e Trump reuniram-se no Alasca em agosto de 2025
Putin e Trump reuniram-se no Alasca em agosto de 2025EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
Internacional

Enviado do Kremlin propõe túnel “Putin-Trump” para ligar Rússia e Estados Unidos

Ideia prevê ligação ferroviária sob o Estreito de Bering, que seria construída por uma empresa de Elon Musk, e surge numa altura de reaproximação diplomática entre Moscovo e Washington.
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a

Um conselheiro próximo do presidente russo Vladimir Putin sugeriu a construção de um túnel ferroviário entre a Rússia e os Estados Unidos, de nome “Putin-Trump”, como símbolo de unidade e cooperação entre as duas potências.

A proposta partiu de Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin para o investimento e diretor do fundo soberano russo RDIF, que defende um projeto de 8 mil milhões de dólares para ligar a região russa de Chukotka ao Alasca, através do Estreito de Bering, reporta a agência Reuters. O túnel, com cerca de 112 quilómetros, poderia, segundo Dmitriev, ser concluído em menos de oito anos.

Dmitriev partilhou a ideia pouco depois de uma conversa telefónica entre Putin e Donald Trump, atual presidente norte-americano, que acordaram reunir-se em Budapeste nas próximas semanas para discutir um possível fim à guerra na Ucrânia.

Questionado sobre esta proposta durante o encontro de sexta-feira (17 de outubro) em Washington com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, Trump reagiu com curiosidade: “É uma ideia interessante”, disse, antes de perguntar a Zelenskiy o que achava. O líder ucraniano respondeu, sorrindo: “Não estou nada feliz com essa ideia”, arrancando gargalhadas à delegação norte-americana.

Elon Musk na equação

Dmitriev sugeriu que a construção ficasse a cargo da The Boring Company, de Elon Musk, argumentando que a tecnologia da empresa poderia reduzir drasticamente os custos habituais - de 65 mil milhões para menos de 8 mil milhões de dólares.

“Imaginem ligar os continentes, unir os Estados Unidos e a Rússia com o Túnel Putin-Trump — um símbolo de unidade global”, escreveu Dmitriev na rede X (antigo Twitter), dirigindo-se diretamente a Musk.

Até ao momento, o empresário não reagiu publicamente à proposta.

Um sonho antigo

A ideia de uma ligação entre o Alasca e a Sibéria não é nova. Desde o século XIX que engenheiros e políticos sonham com uma passagem que una os dois lados do Estreito de Bering, cuja distância mínima é de apenas 82 quilómetros. No auge da Guerra Fria, chegou a ser sugerida a construção de uma “Ponte Mundial da Paz Kennedy–Khrushchev”.

Ainda assim, o desafio é gigantesco. Chukotka, no extremo oriental da Rússia, tem infraestruturas limitadas, e tanto a zona ártica russa como o norte do Alasca exigiriam enormes investimentos adicionais em estradas, ferrovias e portos para tornar o túnel funcional, lembra a agência Reuters.

A proposta surge num momento de algum degelo diplomático entre Moscovo e Washington, depois de meses de negociações discretas sobre o conflito na Ucrânia. Dmitriev tem sido uma das vozes mais ativas em tentar reaproximar os dois países, promovendo parcerias económicas e tecnológicas.

“O RDIF já financiou a primeira ponte ferroviária entre a Rússia e a China. Agora é tempo de ir mais longe e ligar continentes, pela primeira vez na história da humanidade”, afirmou o enviado russo.

Putin e Trump reuniram-se no Alasca em agosto de 2025
Zelensky recusa falar de Tomahawks após a reunião com Trump. "Os EUA não querem uma escalada da guerra"
Putin e Trump reuniram-se no Alasca em agosto de 2025
"No Kings in America": protestos contra Trump em mais de 2500 localidades dos EUA
EUA
Rússia
Túnel

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt