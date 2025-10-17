Zelensky recusa falar de Tomahawks após a reunião com Trump. "Os EUA não querem uma escalada da guerra"

Nem uma palavra sobre o fornecimento de mísseis de longa distância Tomahawk à Ucrânia. Foi esta a posição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no final da reunião desta sexta-feira, 17 de outubro, na Casa Branca, com o seu homólogo norte-americano Donald Trump. "Falámos sobre mísseis de longo alcance, é claro, mas não quero fazer declarações sobre isso", começou por dizer Zelensky, acrescentando que foi acordado que não se falaria sobre esse assunto porque "os Estados Unidos não querem essa escalada na guerra". "Assim sendo, esse tema não terá qualquer resposta, desculpem por isso", disse à imprensa que se aguardava o final do encontro..Trump diz que "ressentimento" entre Zelensky e Putin é o maior obstáculo à paz e espera não ser preciso usar Tomahawks.Por sua vez, Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que o tempo é de alcançar um acordo de paz. "O encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi muito interessante e cordial, mas disse-lhe, como também sugeri veementemente ao presidente Putin, que é hora de parar com a matança e fechar um ACORDO!", começou por dizer o presidente norte-americano na publicação.Trump lembrou ainda que "já houve bastante derramamento de sangue", pelo que "devem parar". "Que ambos reivindiquem a vitória, que a História decida! Chega de tiroteios, chega de mortes, chega de gastos altíssimos e insustentáveis", sublinhou, repetindo uma ideia que já tantas vezes expressou: "Esta é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente."A finalizar deixou um apelo: "Milhares de pessoas estão a ser massacradas todas as semanas — CHEGA, VOLTEM PARA CASA PARA AS VOSSAS FAMÍLIAS, EM PAZ!"