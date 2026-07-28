Encontrados os corpos de cinco bebés em caixas de cartão em França

Após uma discussão com a mulher, na noite de segunda-feira, 27 de julho, enquanto esta estava ausente, em Orange (Vaucluse), França, um homem decidiu vasculhar várias caixas de cartão que estavam na casa do casal. Foi então que fez a descoberta macabra: no interior das tais caixas estavam os corpos de cinco bebés, segundo conta o jornal Le Parisien.Já com dois filhos, de 8 e 9 anos, a mulher, de 32 anos, estava no hospital depois de ter dado à luz no domingo, em casa, um terceiro, após ter negado a gravidez. Angustiado por ter descoberto a gravidez já numa fase muito avançada, o marido terá aproveitado a sua ausência para verificar o conteúdo das caixas, que estavam também ligados à discussão entre ambos. Ao descobrir um corpo em decomposição terá ido ao hospital com um saco na mão, conta o jornal. Foi então que o hospital alertou as autoridades.Ao chegar ao local, a polícia encontrou os fetos no interior das caixas, colocados em sacos de plástico.A mulher continua no hospital, não havendo indicação de que tenha sido detida ou sequer interrogada.O homem, por seu lado, garantiu não saber nada acerca de possíveis gravidezes da companheira.O Ministério Público solicitou aos serviços de proteção de menores que realizassem uma avaliação urgente da situação dos filhos do casal, de 8 e 9 anos e emitiu uma ordem de guarda privisória do bebé nascido no domingo.Os procuradores abriram uma investigação por suspeitas de homicídio, tendo determinado a realização de autópsias e análises antropológicas aos corpos encontrados.