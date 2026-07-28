Imagem de arquivo da polícia francesa
Imagem de arquivo da polícia francesaEPA/Arquivo
Internacional

Encontrados os corpos de cinco bebés em caixas de cartão em França

A descoberta foi feita por um homem quando a mulher estava no hospital a dar à luz um filho.
Sofia Fonseca
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Após uma discussão com a mulher, na noite de segunda-feira, 27 de julho, enquanto esta estava ausente, em Orange (Vaucluse), França, um homem decidiu vasculhar várias caixas de cartão que estavam na casa do casal. Foi então que fez a descoberta macabra: no interior das tais caixas estavam os corpos de cinco bebés, segundo conta o jornal Le Parisien.

Já com dois filhos, de 8 e 9 anos, a mulher, de 32 anos, estava no hospital depois de ter dado à luz no domingo, em casa, um terceiro, após ter negado a gravidez. Angustiado por ter descoberto a gravidez já numa fase muito avançada, o marido terá aproveitado a sua ausência para verificar o conteúdo das caixas, que estavam também ligados à discussão entre ambos. Ao descobrir um corpo em decomposição terá ido ao hospital com um saco na mão, conta o jornal. Foi então que o hospital alertou as autoridades.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou os fetos no interior das caixas, colocados em sacos de plástico.

A mulher continua no hospital, não havendo indicação de que tenha sido detida ou sequer interrogada.

O homem, por seu lado, garantiu não saber nada acerca de possíveis gravidezes da companheira.

O Ministério Público solicitou aos serviços de proteção de menores que realizassem uma avaliação urgente da situação dos filhos do casal, de 8 e 9 anos e emitiu uma ordem de guarda privisória do bebé nascido no domingo.

Os procuradores abriram uma investigação por suspeitas de homicídio, tendo determinado a realização de autópsias e análises antropológicas aos corpos encontrados.

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