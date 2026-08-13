Encontrado morto um dos portugueses desaparecidos na Croácia. Buscas prosseguem
PAULO CUNHA/LUSA
Internacional

Encontrado morto um dos portugueses desaparecidos na Croácia. Buscas prosseguem

Um dos portugueses permanece desaparecido. Buscas foram retomada na manhã desta quinta-feira, logo após o nascer do sol, na zona do Cabo Glavina, ao longo da costa leste da ilha de Krk.
David Pereira
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O corpo de um dos portugueses desaparecidos na Croácia foi encontrado esta quinta-feira, 13 de agosto, pela equipa de busca e salvamento.

A imprensa croata avança que o cadáver foi encontrado pela equipa de uma aeronave que participa na operação de resgate.

Dois dos quatro portugueses desaparecidos durante a madrugada desta terça-feira no mar da Croácia foram encontrados com vida no próprio dia, mas um permanece desaparecido.

O capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, anunciou que as buscas foram retomada na manhã desta quinta-feira, logo após o nascer do sol, na zona do Cabo Glavina, ao longo da costa leste da ilha de Krk.

Duas embarcações da Autoridade Portuária de Senj e do Escritório Portuário de Novi Vinodolski, uma embarcação policial e um helicóptero do Ministério do Interior participaram na operação.

Os quatro amigos, na casa dos 30 anos, estavam a bordo de um barco insuflável a remos, partindo de um parque de campismo em direção a Senj, quando foram surpreendidos pelas condições meteorológicas adversas.

O alerta chegou às autoridades croatas às 04:41 (03:41 em Lisboa) desta terça-feira.

Fortes rajadas de vento e ondas que chegaram aos três metros de altura têm atingido aquela região desde terça-feira, tendo sido lançada uma operação de busca logo após a comunicação do desaparecimento.

O primeiro resgate aconteceu por volta das 11:40 (10:40 em Lisboa), quando uma mulher foi localizada na baía de Butinj, cerca de 20 quilómetros distante do ponto de onde o grupo tinha partido. A portuguesa foi avistada por uma das aeronaves envolvidas nas buscas.

Pouco depois, um homem foi encontrado a cerca de dois quilómetros daquele local, segundo o capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, citado pela EFE.

Encontrado morto um dos portugueses desaparecidos na Croácia. Buscas prosseguem
Dois portugueses resgatados com vida no mar na Croácia. Outros dois continuam desaparecidos
Croácia
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