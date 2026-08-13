Encontrado morto um dos portugueses desaparecidos na Croácia. Buscas prosseguem
O corpo de um dos portugueses desaparecidos na Croácia foi encontrado esta quinta-feira, 13 de agosto, pela equipa de busca e salvamento.
A imprensa croata avança que o cadáver foi encontrado pela equipa de uma aeronave que participa na operação de resgate.
Dois dos quatro portugueses desaparecidos durante a madrugada desta terça-feira no mar da Croácia foram encontrados com vida no próprio dia, mas um permanece desaparecido.
O capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, anunciou que as buscas foram retomada na manhã desta quinta-feira, logo após o nascer do sol, na zona do Cabo Glavina, ao longo da costa leste da ilha de Krk.
Duas embarcações da Autoridade Portuária de Senj e do Escritório Portuário de Novi Vinodolski, uma embarcação policial e um helicóptero do Ministério do Interior participaram na operação.
Os quatro amigos, na casa dos 30 anos, estavam a bordo de um barco insuflável a remos, partindo de um parque de campismo em direção a Senj, quando foram surpreendidos pelas condições meteorológicas adversas.
O alerta chegou às autoridades croatas às 04:41 (03:41 em Lisboa) desta terça-feira.
Fortes rajadas de vento e ondas que chegaram aos três metros de altura têm atingido aquela região desde terça-feira, tendo sido lançada uma operação de busca logo após a comunicação do desaparecimento.
O primeiro resgate aconteceu por volta das 11:40 (10:40 em Lisboa), quando uma mulher foi localizada na baía de Butinj, cerca de 20 quilómetros distante do ponto de onde o grupo tinha partido. A portuguesa foi avistada por uma das aeronaves envolvidas nas buscas.
Pouco depois, um homem foi encontrado a cerca de dois quilómetros daquele local, segundo o capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, citado pela EFE.