Encontrado morto um dos portugueses desaparecidos na Croácia. Buscas prosseguem

O corpo de um dos portugueses desaparecidos na Croácia foi encontrado esta quinta-feira, 13 de agosto, pela equipa de busca e salvamento.

A imprensa croata avança que o cadáver foi encontrado pela equipa de uma aeronave que participa na operação de resgate.

Dois dos quatro portugueses desaparecidos durante a madrugada desta terça-feira no mar da Croácia foram encontrados com vida no próprio dia, mas um permanece desaparecido.

O capitão do porto de Senj, Nenad Bugarin, anunciou que as buscas foram retomada na manhã desta quinta-feira, logo após o nascer do sol, na zona do Cabo Glavina, ao longo da costa leste da ilha de Krk.

Duas embarcações da Autoridade Portuária de Senj e do Escritório Portuário de Novi Vinodolski, uma embarcação policial e um helicóptero do Ministério do Interior participaram na operação.