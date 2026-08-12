Quatro portugueses estão desaparecidos após naufrágio na Croácia.
Quatro portugueses estão desaparecidos após naufrágio na Croácia. PAULO CUNHA/LUSA
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Quatro portugueses desaparecidos no mar na Croácia. Uma pessoa encontrada sem vida

Grupo saiu de um parque de campismo num pequeno barco insuflável. Buscas decorrem sob condições meteorológicas adversas, com ondas superiores a dois metros e rajadas de vento de 111 km/h.
Nuno TibiriçáAgência Lusa
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*Com informações da Lusa

Quatro portugueses estão desaparecidos no Canal de Velebit, na Croácia, depois de terem saído para o mar num pequeno barco insuflável durante uma tempestade. Uma pessoa foi entretanto encontrada sem vida, mas as autoridades ainda não confirmaram a identidade da vítima.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) confirmou à AgênciaLusa o desaparecimento e informou que a embarcação utilizada pelo grupo já foi localizada. Numa nota divulgada nas redes sociais, o ministério afirma estar a acompanhar o caso "com grande apreensão e em estreita articulação com as autoridades croatas".

O contacto com os quatro portugueses terá sido perdido depois de o grupo partir de um parque de campismo situado a norte de Senj, com o objetivo de remar em direção àquela cidade. A embarcação de recreio utilizada teria cerca de 1,5 metros de comprimento, segundo informações das autoridades croatas citadas pelo jornal digital CroatiaWeek.

O alerta para o desaparecimento foi dado às 04:41 desta quarta-feira, 12 de agosto, por um conhecido dos quatro portugueses. A operação lançada de seguida envolve as autoridades portuárias de Senj e Rijeka e a delegação de Novi Vinodolski, tendo sido ainda solicitada a participação de uma aeronave da Guarda Costeira croata para ampliar a área das buscas.

As condições no mar têm dificultado a operação. Foram registadas ondas superiores a dois metros e rajadas de vento que chegaram aos 111 km/h em algumas zonas abrangidas pelas buscas.

Durante a operação, foi encontrado um objeto a flutuar perto da costa de Krk que corresponde à descrição do barco utilizado pelos desaparecidos, segundo o CroatiaWeek. As buscas pelos quatro cidadãos portugueses prosseguem.

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