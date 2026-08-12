Quatro portugueses desaparecidos no mar na Croácia. Uma pessoa encontrada sem vida

O contacto com os quatro portugueses terá sido perdido depois de o grupo partir de um parque de campismo situado a norte de Senj, com o objetivo de remar em direção àquela cidade. A embarcação de recreio utilizada teria cerca de 1,5 metros de comprimento, segundo informações das autoridades croatas citadas pelo jornal digital CroatiaWeek.

O alerta para o desaparecimento foi dado às 04:41 desta quarta-feira, 12 de agosto, por um conhecido dos quatro portugueses. A operação lançada de seguida envolve as autoridades portuárias de Senj e Rijeka e a delegação de Novi Vinodolski, tendo sido ainda solicitada a participação de uma aeronave da Guarda Costeira croata para ampliar a área das buscas.

As condições no mar têm dificultado a operação. Foram registadas ondas superiores a dois metros e rajadas de vento que chegaram aos 111 km/h em algumas zonas abrangidas pelas buscas.

Durante a operação, foi encontrado um objeto a flutuar perto da costa de Krk que corresponde à descrição do barco utilizado pelos desaparecidos, segundo o CroatiaWeek. As buscas pelos quatro cidadãos portugueses prosseguem.