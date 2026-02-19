Buscas na pria da Arrifana
Buscas por jovem desaparecido na praia da Arrifana em Aljezur

Homem de 20 anos terá entrado em dificuldades na água.
Um jovem com cerca de 20 anos e de nacionalidade romena está desaparecido depois de alegadamente ter entrado em dificuldades na água quando tomava banho na praia da Arrifana, em Aljezur. Estão a decorrer buscas para o encontrar.

O alerta foi recebido às 11h22 através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para uma pessoa em dificuldades na água, informa a Autoridade Marítima Nacional, acrescentando que foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, bem como os Bombeiros Voluntários de Aljezur e a Força Aérea Portuguesa.

Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone. Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.​

