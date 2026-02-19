Buscas por jovem desaparecido na praia da Arrifana em Aljezur

Um jovem com cerca de 20 anos e de nacionalidade romena está desaparecido depois de alegadamente ter entrado em dificuldades na água quando tomava banho na praia da Arrifana, em Aljezur. Estão a decorrer buscas para o encontrar.O alerta foi recebido às 11h22 através do Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para uma pessoa em dificuldades na água, informa a Autoridade Marítima Nacional, acrescentando que foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, bem como os Bombeiros Voluntários de Aljezur e a Força Aérea Portuguesa.Nas operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, estão empenhados, por mar, tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres e, por terra, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone. Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.