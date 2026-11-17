Em imagens. Entre a passadeira vermelha e os protestos, assim foi a chegada de Trump a Manila
Entre pompa e protestos. Foi assim que Donald Trump chegou esta terça-feira, 17 de novembro, às Filipinas, onde foi recebido com passadeira vermelha e honras oficiais, enquanto manifestantes contestavam a visita do presidente norte-americano nas ruas de Manila, capital do país.
A chegada do chefe de estado estadunidense, no âmbito de uma deslocação à Ásia que inclui a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), já vinha sendo antecedida por vários dias de manifestações.
Mais de 200 pessoas foram detidas no domingo (15), durante protestosem Manila e Cebu, segundo a revista norte-americana Time. Ativistas, estudantes e membros de comunidades indígenas participaram na contestação, que incluiu confrontos com as forças policiais.
A contestação tem como principais alvos a política externa de Washington e a iniciativa tecnológica Pax Silica, promovida pelos Estados Unidos para reforçar as cadeias de abastecimento de semicondutores e contrariar a influência da China. Os manifestantes criticam ainda o envolvimento norte-americano na guerra com o Irão, que contribuiu para o aumento dos preços da energia e de outros bens.
Nas Filipinas, a iniciativa prevê a construção de um grande polo industrial em New Clark City, a norte de Manila, numa área superior a três mil campos de futebol. Organizações de direitos humanos alertam para o risco de deslocação de comunidades indígenas e agricultores, cujas terras poderão ser afetadas pelo projeto.
Apesar da contestação, o Governo filipino, liderado por Ferdinand Marcos Jr., considera a aproximação a Washington uma oportunidade para atrair investimentos e reforçar a segurança do país. Trump deverá ser recebido na quarta-feira (18) no palácio presidencial, num encontro que pretende aprofundar as relações entre os dois aliados.