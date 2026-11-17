O presidente norte-americano, Donald Trump, acena com as bandeiras dos Estados Unidos e das Filipinas à chegada ao aeroporto internacional Ninoy Aquino, em Manila, esta terça-feira, 17 de novembro. Foto: EPA/JAM STA ROSA/POOL

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Em imagens. Entre a passadeira vermelha e os protestos, assim foi a chegada de Trump a Manila

A chegada do presidente norte-americano à capital filipina ficou marcada por manifestações contra a sua política externa e os investimentos tecnológicos apoiados pelos Estados Unidos.