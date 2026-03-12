Hidalgo foi eleita presidente da Câmara de Paris em 2014.
EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Elogiada lá fora e mal-amada em casa, Anne Hidalgo diz adeus a Paris

Os parisienses escolhem este domingo o sucessor da primeira mulher a presidir à autarquia da capital francesa. Após 12 anos, Anne Hidalgo deixa uma cidade mais amiga do ambiente e mais endividada.
Ana Meireles
