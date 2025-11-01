Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Elemento de movimento cívico denuncia sequestro de 12 ativistas na Guiné-Bissau
D.R.
Internacional

Elemento de movimento cívico denuncia sequestro de 12 ativistas na Guiné-Bissau

Rapto terá alegadamente mão das milícias do Presidente guineense, Sissoco Embaló.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Um elemento do Movimento Firkidja di Púbis, que realizou este sábado, 1 de novembro, uma concentração em Lisboa contra o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, denunciou “o sequestro” de 12 ativistas na Guiné-Bissau, que iriam organizar um protesto em Bissau.

Yussef falava à agência Lusa à margem da concentração que juntou hoje algumas dezenas de pessoas no Largo de São Domingos, no Rossio, em Lisboa, contra o que classificam de a “ditadura de Sissoco”.

Esta iniciativa em Lisboa foi marcada em paralelo com uma outra que estava prevista para a capital Bissau, promovida pelo Movimento Revolucionário Pó de Terra (MRPT).

Segundo Yussef, os 12 elementos alegadamente raptados pertenciam ao MRPT.

“Obtivemos a informação, esta manhã, que 12 elementos dessa organização [MRPT] tinham sido sequestrados e esse sequestro foi realizado pelas milícias do senhor Umaro Sissoco Embaló”, disse.

E acrescentou: “Desde o dia 27 de fevereiro de 2020, até aos dias de hoje, de forma corrente, temos vindo a assistir a sequestros de políticos, sindicalistas, ativistas, a partir do momento que expressam a sua indignação contra a ditadura que está a ser instalada na Guiné-Bissau”.

Elemento de movimento cívico denuncia sequestro de 12 ativistas na Guiné-Bissau
Um ano após a tragédia de Novi Sad, estudantes sérvios continuam a protestar
Elemento de movimento cívico denuncia sequestro de 12 ativistas na Guiné-Bissau
Ucrânia envia forças especiais para Pokrovsk
Sequestro
Guiné-Bissau

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt