Ucrânia envia forças especiais para Pokrovsk

A Ucrânia enviou, esta semana, forças especiais para combater em Pokrovsk, no leste do país, numa altura em que a Rússia afirma ter cercado as forças de Kiev na região. Esta informação foi avançada por forças militares ucranianas. Pokrovsk é num ponto estratégico rodoviário e ferroviário.Volodymyr Zelenskyy, presidente da Ucrânia, reconheceu que o cenário em Pokrovsk é complexo. Segundo afirmou, a Rússia tem na região cerca de 170 mil soldados.Esta força militar está a criar o receio em Kiev de novos avanços russos na região leste de Donetsk. que a Rússia pretende ocupar por completo. As forças militares de Moscovo têm vindo a avançar em direção a Pokrovsk há mais de um ano.Em comunicado divulgado este sábado, o Ministério da Defesa da Rússia disse ter eliminado um grupo de forças especiais ucranianas que tentou aterrar um helicóptero a um quilómetro da fortaleza de Pokrovsk.