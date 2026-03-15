Eleições em Castela e Leão: vitória do PP, mas de novo dependente do Vox que não sobe tanto como o previsto

O Partido Popular venceu as eleições autonómicas de Castela e Leão, mas ficou aquém da maioria e está dependente do Vox, que mais uma vez sai reforçado das urnas em Espanha. Mas não tanto como as sondagens previam. As sondagens também davam um novo desaire aos socialistas, mas os resultados não o comprovavam e mostram o PSOE também a subir. Com 95% dos votos contados, mais de duas horas depois do fecho das urnas, o PP lidera com 33 representantes (sobe dois em relação a 2022), o PSOE tem 30 (também mais dois do que tinha), o Vox tem 14 (apenas mais um). A União do Povo Leonês mantém três, o Por Ávila mantém um e o Soria Ya tem também um (perde dois). As sondagens da Sigma Dos para o jornal El Mundo e da NC Report para o La Razón davam um cenário diferente, com a vitória do PP do atual presidente da Junta de Castela e Leão, Alfonso Fernández Mañueco, mas os socialistas de Carlos Martínez em queda como noutras eleições autonómicas que se realizaram nos últimos meses. As sondagens davam ao Vox, de Carlos Pollán, mais quatro ou cinco representantes nas Cortes (o parlamento regional), mas essa subida tão grande não se confirmou. Em jogo está a eleição de 82 procuradores (os nomes dados aos deputados regionais) das Cortes de Castela e Leão, o parlamento regional.Após as eleições de 2022, PP e Vox tinham chegado a acordo de governo, mas a aliança rompeu-se em 2024 por divergências a nível nacional em relação ao acolhimento de menores migrantes.Às 18h00 locais (17h00 em Lisboa) a participação era mais alta do que há quatro anos: 53,19%, mais 1,57 pontos do que em 2022. As eleições de Castela e Leão são as terceiras eleições autonómicas em Espanha em menos de três meses - a Extremadura foi a primeira a votar, a 21 de dezembro, seguindo-se Aragão a 8 de fevereiro. Nestas eleições, o PP venceu sem maioria absoluta, ficando mais dependente da extrema-direita do Vox (sendo que ainda não há acordos para governar). O PSOE sofreu um desaire em ambos os escrutínios. .Vão as eleições em Castela e Leão ditar novo bloqueio entre PP e Vox?