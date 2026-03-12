O presidente da Junta de Castela e Leão, Alfonso Mañueco, com o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, num evento da campanha.
Internacional

Vão as eleições em Castela e Leão ditar novo bloqueio entre PP e Vox?

Terceiras eleições autonómicas em três meses devem trazer resultado semelhante às da Extremadura e de Aragão: vitória do PP, mas sem maioria e mais dependentes do Vox. PSOE deve sofrer novo revés.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Pedro Sánchez
Internacional
Espanha
Alberto Núñez Feijóo
Santiago Abascal
edição impressa

