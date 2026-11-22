As autoridades israelitas estavam este domingo, 22 de novembro, a investigar atos de vandalismo da parte de dezenas de colonos contra propriedades e veículos palestinianos na Cisjordânia ocupada. O líder da oposição, Gadi Eisenkot, apelidou estas ações de “terrorismo judaico” e apontou o dedo a dois ministros de extrema-direita do governo de Benjamin Netanyahu. Isto antes de os seus negociadores se sentarem com os do Likud do primeiro-ministro para tentar negociar um governo de unidade nacional. Durante a madrugada de domingo, dezenas de colonos israelitas atacaram as aldeias de Kafr Malik, Deir as-Sudan e Deir Abu Masha’al (na região de Ramallah, no centro da Cisjordânia), bem como a localidade de Al-Tuwani, no sul. Além de incendiarem casas e carros, deixaram inscrições racistas e ameaças em hebraico. “A noite de fogo posto na Judeia e Samaria [termos bíblicos usados para referir a Cisjordânia] é terrorismo judaico em todos os sentidos da palavra e tem de ser chamada pelo que é”, reagiu Eisenkot numa mensagem no X. “A sabotagem levada a cabo por grupos extremistas, que incendeiam veículos e habitações, compromete a estabilidade regional, põe vidas em perigo e prejudica gravemente a segurança nacional e as relações externas do Estado de Israel”, acrescentou. O líder do partido Yashar, que depois das legislativas de 27 de outubro foi encarregado pelo presidente Isaac Herzog de formar governo, escreveu que esta realidade “não é inevitável”. E responsabilizou os ministros de extrema-direita de Netanyahu. “As ações promovidas por [Itamar] Ben-Gvir e [Bezalel] Smotrich na Cisjordânia conduziram a região ao limiar de uma anarquia descontrolada”, escreveu.As declarações foram publicadas antes de a equipa negociadora do Yashar se reunir, pela segunda vez, com os enviados do Likud para tentar formar um governo de unidade nacional. Horas antes, Netanyahu esteve reunido com Ben-Gvir, o ministro da Segurança Nacional, e Smotrich, que tem a pasta das Finanças, para “coordenar os próximos passos do campo da direita”. O encontro entre o Yashar e o Likud terminou sem acordo, com o partido de Eisenkot (que conquistou 21 lugares nas eleições e tem o apoio de mais deputados) a insistir que ele deverá liderar o governo. O Likud, que foi o partido mais votado e tem 27 deputados, defende que Netanyahu deve liderar primeiro o executivo, ao abrigo de um acordo de rotatividade. Mas esse não será o único entrave ao acordo. .Israel. Eisenkot mandatado para manobra de equilibrismo.Eisenkot quer formar governo “o mais rapidamente possível”, Netanyahu defende executivo de unidade nacional.Médio Oriente: Netanyahu anuncia "medidas enérgicas" contra colonos violentos na Cisjordânia