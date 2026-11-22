Carros palestinianos incendiados pelos colonos em Kafr Malik. FOTO:EPA/ALAA BADARNEH

Internacional

Eisenkot denuncia “terrorismo judaico” e culpa ministros antes de negociar com o Likud

Aldeias palestinianas na Cisjordânia foram atacadas por colonos e líder do Yashar responsabilizou extrema-direita.