Edifício em Chernobyl atingido por drone russo. Zelensky fala em ataque “vil”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou este domingo (7 de junho) “extremamente vil” o ataque russo contra um dos edifícios da área de segurança em redor da central nuclear de Chernobyl, palco do trágico acidente de 1986. Um drone shahed atingiu o Depósito Centralizado de Combustível Irradiado, “uma instalação de infraestruturas extremamente crítica”, escreveu Zelensky no X, confirmando os níveis de radiação mantêm-se dentro dos limites estabelecidos. .O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, denunciou um incidente “profundamente preocupante, pois ocorreu numa instalação que contém grandes quantidades de material nuclear, armazenado a poucos metros do edifício atacado”. E reiterou que “os ataques a instalações nucleares são completamente inaceitáveis e contrariam diretamente os principais princípios de segurança nuclear”..Por seu lado, os drones ucranianos atingiram um depósito de combustível de Semikolodyansk, na Crimeia ocupada, assim como uma ponte que liga esta região às partes do sul da Ucrânia controladas pela Rússia. Kiev atingiu ainda o terminal petrolífero marítimo em Feodosia, também na Crimeia, a cerca de 250 km da linha da frente, segundo informou o exército ucraniano.