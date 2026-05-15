Duas pessoas morreram após um avião cair em cima de uma residência nos EUA (com vídeos)

Os dois ocupantes de um pequeno avião morreram depois de o aparelho se ter despenhado em cima da garagem de uma vivenda em Akron, no estado norte-americano do Ohio.O acidente registou-se na tarde de quinta-feira, 14 de maio, por volta das 16h00 (mais cinco em Lisboa) quando o Piper PA-28 embateu na garagem da residência poucos minutos depois de descolar do Aeroporto Regional de Akron Fulton, a cerca de cinco quilómetros do local do acidente.Segundo as autoridades, nenhuma pessoa da residência ficou ferida, apesar de esta se ter incendiado assim que se deu o embate.Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA) vai agora ser realizada uma investigação ao acidente que será conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB).Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram a violência das chamas.