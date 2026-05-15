Duas pessoas morreram após um avião cair em cima de uma residência nos EUA (com vídeos)
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Duas pessoas morreram após um avião cair em cima de uma residência nos EUA (com vídeos)

As vítimas são os ocupantes do pequeno aparelho que se despenhou cinco quilómetros depois de ter levantado voo, na cidade de Akron, no estado do Ohio.
Carlos Miguel Nogueira
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Os dois ocupantes de um pequeno avião morreram depois de o aparelho se ter despenhado em cima da garagem de uma vivenda em Akron, no estado norte-americano do Ohio.

O acidente registou-se na tarde de quinta-feira, 14 de maio, por volta das 16h00 (mais cinco em Lisboa) quando o Piper PA-28 embateu na garagem da residência poucos minutos depois de descolar do Aeroporto Regional de Akron Fulton, a cerca de cinco quilómetros do local do acidente.

Segundo as autoridades, nenhuma pessoa da residência ficou ferida, apesar de esta se ter incendiado assim que se deu o embate.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA) vai agora ser realizada uma investigação ao acidente que será conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB).

Alguns vídeos publicados nas redes sociais mostram a violência das chamas.

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