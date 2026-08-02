Bomba matou cinco pessoas num restaurante em Moscovo.
Bomba matou cinco pessoas num restaurante em Moscovo.FOTO:EPA/SERGEI ILNITSKY
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Drone russo gera alarme na Roménia e Itália apreende navio da “frota fantasma”

Ataques ucranianos fazem oito mortos na Rússia. Bomba explode em restaurante de Moscovo
Susana Salvador
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