Doze mortos em acidente de autocarro em autoestrada na Hungria

Doze pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram gravemente feridas no acidente de um autocarro durante a noite numa autoestrada da Hungria, informou este domingo (16 de agosto) o primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, nas redes sociais.

Segundo um comunicado da polícia húngara, citado pela agências de notícias internacionais, o autocarro, de matrícula polaca, tombou pela 01:00 (menos uma hora em Portugal continental) na autoestrada M3, a cerca de 140 quilómetros este da capital, Budapeste.

As autoridades acreditam que o acidente aconteceu depois de o motorista ter adormecido.