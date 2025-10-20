Donald Trump anunciou que visitará a China "no início do próximo ano"

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou esta segunda-feira, 20 de outubro, que viajará para a China "no início do próximo ano" para se encontrar com o homólogo chinês Xi Jinping."Fui convidado para ir à China e provavelmente irei no início do próximo ano. Está praticamente tudo organizado", disse Trump aos jornalistas, ao lado do primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que recebeu na Casa Branca.Trump deverá encontrar-se presencialmente com Xi no final deste mês, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, naquele que será o primeiro encontro bilateral desde 2019.O encontro esteve em risco devido às tensões entre os dois países devido aos controlos anunciados por Pequim sobre a exportação de terras raras, bem como de máquinas e tecnologias que permitem o seu refinamento e transformação.Em resposta, Trump ameaçou aumentar as tarifas a Pequim depois daquela que qualificou como uma decisão "extremamente agressiva" por parte da China.Trump também expressou esta segunda-feira, na mesma ocasião e na presença de jornalistas, dúvidas sobre uma possível invasão chinesa a Taiwan."Acho que tudo vai correr bem com a China. A China não quer fazer isso", adiantou.Também hoje, o presidente taiwanês William Lai afirmou que a paz entre China e Taiwan não se alcança "com um simples acordo", em declarações na sequência da eleição de uma nova líder no partido de oposição Kuomintang, favorável ao diálogo com Pequim.Num discurso dirigido a representantes da diáspora taiwanesa, Lai defendeu que tanto ele como a sua antecessora, Tsai Ing-wen (2016-2024), apostaram em "reforçar a defesa nacional", uma vez que "a paz deve ser um ideal, mas não uma ilusão"."A paz não pode ser obtida através de um simples acordo. Tampouco se pode alcançar a paz aceitando as propostas da China, como o chamado 'Consenso de 1992' ou o princípio de 'uma só China'", declarou, referindo-se ao entendimento tácito entre o KMT e o Partido Comunista Chinês (PCC), segundo o qual ambos reconhecem a existência de "uma só China", embora com interpretações distintas.Taiwan é governada de forma autónoma desde 1949, sob o nome de República da China, e possui uma força armada e um sistema político, económico e social distintos, destacando-se como uma das democracias mais avançadas da Ásia.No entanto, Pequim considera a ilha uma "parte inalienável" do seu território e, nos últimos anos, intensificou a sua campanha de pressão para alcançar a chamada "reunificação nacional", objetivo a longo prazo do líder chinês Xi Jinping..Exportadores chineses mais do que compensam os efeitos da guerra comercial iniciada por Trump.Khamenei nega que nuclear iraniano esteja destruído, rejeita diálogo com os EUA e acusa Trump de 'bullying"