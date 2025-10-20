Khamenei nega que nuclear iraniano esteja destruído, rejeita diálogo com os EUA e acusa Trump de 'bullying"

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, rejeitou esta segunda-feira (20 de outubro) a ideia de retomar o diálogo com os EUA, acusando Donald Trump de bullying e negando a ideia de que os ataques norte-americanos destruíram o programa nuclear iraniano. “O presidente dos EUA gaba-se de ter bombardeado e destruído a indústria nuclear do Irão. Nos seus sonhos!”, disse Khamenei num evento em Teerão, numa citação partilhada depois em inglês na sua conta no X. .Os EUA e o Irão participaram em cinco rondas de negociação sobre o programa nuclear, mas o diálogo rompeu-se depois de Israel lançar a guerra de 12 dias contra o regime iraniano e os norte-americanos terem ajudado atacando as instalações nucleares subterrâneas. Trump alega que foram completamente destruídas, mas o Irão nega.Na semana passada, o presidente norte-americano defendeu no Knesset que Israel e o Irão deviam fazer as pazes. “Seria ótimo se fizéssemos um acordo de paz com eles. Não seria ótimo?”, disse Trump aos deputados israelitas. “Acho que eles querem”, acrescentou. Khamenei rejeita essa possibilidade. “Trump diz que é um negociador, mas se um acordo é acompanhado de coerção e o seu resultado é predeterminado, não é um acordo, mas sim uma imposição e bullying”, disse o líder supremo iraniano, segundo os meios de comunicação estatais. Khamenei voltou ainda a acusar os EUA de serem “os principais cúmplices dos crimes de guerra sionistas” na Faixa de Gaza, já que “recursos e armas” norte-americanas foram “disponibilizados em abundância ao regime sionista para que pudessem ser lançados sobre a população indefesa” no enclave palestiniano. “O presidente dos EUA diz que está a combater o terrorismo. Mas mais de 20 mil crianças e bebés foram assassinados nestes ataques. Essas crianças eram terroristas?”, questiona Khamenei.“Vocês, os EUA, são os terrorista”, acrescentou o líder iraniano, acusando os norte-americanos de criarem o Estado Islâmico e de o manterem “na reserva” para “usar um dia” quando quiserem. “Vários elementos do Estado Islâmico estão atualmente sob controlo dos EUA. Estão presos em algum lugar para serem usados onde quiserem, a qualquer momento”, referiu Khamenei, segundo as citações no X. O Irão avisou este fim de semana que já não se sente limitado pelo acordo nuclear de 2015, depois deste ter expirado. O acordo, entre outras coisas, limitava o enriquecimento de urânio e ditava inspeções regulares da Agência Internacional de Energia Atómica. Teerão já não cumpria a 100%, depois de os EUA terem saído em 2018, sendo acusado de enriquecer urânio a um nível superior ao que é preciso para uso civil. .Khamenei quebra silêncio e EUA tentam calar dúvidas sobre o urânio iraniano