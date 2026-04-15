Dois suspeitos procurados pela tentativa de incendiar sinagoga de Londres

A Polícia Metropolitana de Londres está à procura de dois suspeitos pela tentativa de incendiar uma sinagoga no bairro de Finchley, no norte da capital inglesa, um incidente que está a ser tratado como crime de ódio antissemita.Os dois suspeitos, que usavam roupas escuras e balaclavas arremessaram duas garrafas, que teriam gasolina, e um tijolo contra o edifício às primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, 15 de abril.No entanto, nenhuma das garrafas se incendiou e não se registaram danos ou feridos.O incidente foi relatado à polícia pelos funcionários da sinagoga às 8h30."Estamos cientes da grande preocupação que este incidente causará na comunidade, especialmente após o ataque incendiário em Golders Green no mês passado", disse o superintendente-chefe Luke WilliamsA Sinagoga Reformista de Finchley emitiu entretanto um comunicado no qual enaltece o facto de ninguém ter ficado ferido e não terem sido causados danos, mas realçou que "o impacto emocional e psicológico dos é significativo" junto da comunidade.