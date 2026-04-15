Dois suspeitos procurados pela tentativa de incendiar sinagoga de Londres
FOTO: The Met/Facebook
Internacional

Dois suspeitos procurados pela tentativa de incendiar sinagoga de Londres

Os autores do ataque, que usaram roupas escuras e balaclavas, arremessaram duas garrafas, que teriam gasolina, e um tijolo contra o edifício.
Carlos Miguel Nogueira
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Metropolitana de Londres está à procura de dois suspeitos pela tentativa de incendiar uma sinagoga no bairro de Finchley, no norte da capital inglesa, um incidente que está a ser tratado como crime de ódio antissemita.

Os dois suspeitos, que usavam roupas escuras e balaclavas arremessaram duas garrafas, que teriam gasolina, e um tijolo contra o edifício às primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, 15 de abril.

No entanto, nenhuma das garrafas se incendiou e não se registaram danos ou feridos.

O incidente foi relatado à polícia pelos funcionários da sinagoga às 8h30.

"Estamos cientes da grande preocupação que este incidente causará na comunidade, especialmente após o ataque incendiário em Golders Green no mês passado", disse o superintendente-chefe Luke Williams

A Sinagoga Reformista de Finchley emitiu entretanto um comunicado no qual enaltece o facto de ninguém ter ficado ferido e não terem sido causados danos, mas realçou que "o impacto emocional e psicológico dos é significativo" junto da comunidade.

Reino Unido
Crime de ódio
Londres
antissemitas
ataque a sinagoga
Polícia Metropolitana de Londres

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt