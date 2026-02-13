Dois mortos na sequência de disparos em universidade da Carolina do Sul, EUA

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida na sequência de disparos na noite de quinta-feira na Universidade Estadual da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, disse o estabelecimento de ensino.Os disparos com arma de fogo ocorreram num apartamento no complexo de residências de estudantes e levaram ao encerramento da universidade, localizada em Orangeburg, durante quatro horasA direção da universidade não divulgou a identidade das vítimas nem o estado de saúde da pessoa ferida.De acordo com a Associated Press, os inspetores estiveram no local e agentes da polícia patrulharam o campus durante a noite. A universidade cancelou as aulas marcadas para hoje e disponibilizou apoio psicológico aos alunos..Divulgadas novas imagens do tiroteio na Universidade Brown atribuído a português.Suspeito do tiroteio em Washington é um afegão que trabalhou para uma unidade apoiada pela CIA