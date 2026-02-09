Divulgadas novas imagens do tiroteio na Universidade Brown atribuído a português

As autoridades norte-americanas divulgaram esta segunda-feira, 9 de fevereiro, novas imagens de vídeo do tiroteio na Universidade Brown, atribuído a um cidadão português, entretanto morto, que matou dois estudantes e feriu outros nove, em dezembro passado.As imagens mais gráficas e violentas foram censuradas para evitar afetar as vítimas e para “manter a confiança na comunidade”."É incrivelmente importante para mim que a cidade de Providence se mantenha totalmente transparente, responsável e em conformidade com a Lei de Acesso a Registos Públicos do estado", disse o presidente da Câmara de Providence, Brett Smiley, num comunicado."Sabemos também que as imagens e o áudio que somos obrigados a divulgar serão provavelmente prejudiciais e traumatizantes para as vítimas, famílias e vizinhos que ainda tentam recuperar deste incidente", afirmou.Meios de comunicação social nos Estados Unidos e noutros países começaram a solicitar imagens das câmaras corporais dos agentes policiais, excertos áudio e outros registos públicos pouco depois do tiroteio. .Cláudio Valente: “Nada fazia crer que ia acontecer” ou “os sinais estavam lá todos”?. Cláudio Neves Valente, de 48 anos, antigo aluno da Brown e cidadão português, é suspeito da autoria do ataque na universidade e de, dois dias depois, matar o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o também português Nuno Loureiro, na sua casa em Brookline, subúrbio de Boston.Neves Valente, que frequentou a escola com Loureiro em Portugal nos anos 1990, foi encontrado morto dias depois num armazém em New Hampshire.O material agora divulgado inclui um áudio de um agente da polícia do campus universitário a ligar para a polícia da cidade às 16h07 locais."Aqui é a polícia de Brown. Confirmámos disparos na 184 Hope Street", disse o agente."Temos uma vítima, mas não sabemos onde está", acrescentou na ocasião.Quatro minutos depois, a polícia do campus ligou de volta com uma atualização: "Temos uma descrição do suspeito, vestido todo de preto e uma máscara de ski, direção de viagem desconhecida".Separadamente, a cidade divulgou cerca de 20 minutos de imagens das câmaras corporais do agente responsável pela resposta inicial ao tiroteio.As imagens fortemente censuradas mostram uma cena caótica e confusa em que os agentes não sabem se o atirador ainda está no edifício e tentam rapidamente encontrar um local seguro para retirar os estudantes do edifício. Mochilas, luvas e outros objetos espalhados podem ser vistos no corredor.Um agente avisa os colegas: "O atirador pode ainda estar no edifício, por isso tenham cuidado".A cidade também divulgou áudios das comunicações entre os agentes e operadores de intervenção."Atenção, esta é uma situação de atirador ativo. Temos várias vítimas neste edifício", disse um agente.A cidade divulgou hoje esses registos, dizendo que esperaram, a pedido das famílias das vítimas, até depois de ter sido realizado um memorial, na semana passada no campus de Brown.Segundo o Departamento de Justiça norte-americano, Neves Valente planeou o ataque durante anos e deixou vídeos nos quais confessou os homicídios, mas não indicou qualquer motivo.O FBI (polícia federal) recuperou o dispositivo eletrónico que continha a série de vídeos durante uma busca ao armazém onde o corpo de Neves Valente foi encontrado..Polícia: Português matou físico Nuno Loureiro mais duas pessoas na Universidade Brown