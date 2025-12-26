Dois mortos em ataque por atropelamento e esfaqueamento no norte de Israel

Um homem e uma mulher morreram esta sexta-feira, 26 de dezembro, na sequência de um ataque na cidade de Afula, no norte de Israel. De acordo com as forças de segurança e os serviços de emergência, o agressor é um palestiniano, que atropelou primeiro o homem de 68 anos, tendo depois esfaqueado uma jovem, que morreram no local. No ataque, um outo adolescente israelita ficou ferido.O agressor acabou por ser baleado por um civil e, depois, levado para um hospital, de acordo com um comunicado da polícia de Israel, citado pela agência Reuters.A polícia adiantou que o suspeito reside na cidade de Qabatiya, nos territórios da Autoridade Palestina, na Cisjordânia, para onde o governo israelita já enviou militares para atuarem com firmeza e, dessa forma, impedir novos ataques.A detenção do suspeito de ter feito esta ataque foi filmada e difundida nas redes sociais, como pode ver em baixo..Israel anuncia ter bombardeado infraestruturas do Hezbollah no Líbano.Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e promete resposta adequada\n