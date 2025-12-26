Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois mortos em ataque por atropelamento e esfaqueamento no norte de Israel
Internacional

Dois mortos em ataque por atropelamento e esfaqueamento no norte de Israel

O suspeito é um palestiniano da Cisjordânia que já foi detido. As vítimas são um homem e uma mulher,
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um homem e uma mulher morreram esta sexta-feira, 26 de dezembro, na sequência de um ataque na cidade de Afula, no norte de Israel.

De acordo com as forças de segurança e os serviços de emergência, o agressor é um palestiniano, que atropelou primeiro o homem de 68 anos, tendo depois esfaqueado uma jovem, que morreram no local. No ataque, um outo adolescente israelita ficou ferido.

O agressor acabou por ser baleado por um civil e, depois, levado para um hospital, de acordo com um comunicado da polícia de Israel, citado pela agência Reuters.

A polícia adiantou que o suspeito reside na cidade de Qabatiya, nos territórios da Autoridade Palestina, na Cisjordânia, para onde o governo israelita já enviou militares para atuarem com firmeza e, dessa forma, impedir novos ataques.

A detenção do suspeito de ter feito esta ataque foi filmada e difundida nas redes sociais, como pode ver em baixo.

Dois mortos em ataque por atropelamento e esfaqueamento no norte de Israel
Israel anuncia ter bombardeado infraestruturas do Hezbollah no Líbano
Dois mortos em ataque por atropelamento e esfaqueamento no norte de Israel
Israel acusa Hamas de violar cessar-fogo e promete resposta adequada
Israel
Ataque
Palestina
Cisjordânia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt