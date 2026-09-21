Dois mortos após queda de helicóptero que combatia incêndio no Parque Nacional de Yosemite, nos EUA
Dois elementos da tripulação de um helicóptero que combatia um incêndio florestal no Parque Nacional de Yosemite este domingo, 20 de setembro, na sequência da queda da aeronave, segundo o Serviço Florestal dos Estados Unidos.
A Flyprecision, empresa de aviação contratada pelo Serviço Florestal, disse estar devastada e "sem palavras". O helicóptero Eurocopter AS32 caiu pouco antes das 15h00 locais (23h00 em Lisboa) de domingo, de acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA).
A tripulação do helicóptero tinha sido contratada pela Equipa de Rapel de Price Valley do Serviço Florestal, no Idaho, mas estava a combater o incêndio Dome no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, quando a aeronave caiu.
A FAA, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e o Serviço Florestal vão investigar as circunstâncias do acidente. Segundo dados desta segunda-feira, o incêndio Dome já consumiu cerca de 1304 hectares.