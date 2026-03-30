Avião faz aterragem de emergência em São Paulo depois de explosão de um motor após decolagem (veja o vídeo)

Um motor de um Airbus A330-323, da Delta Air Lines, explodiu logo após a descolagem o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Brasil, quando iniciava viagem para Atlanta, nos Estados Unidos.O incidente registou-se às 23h49 deste domingo (03h49 desta segunda-feira, em Lisboa) e obrigou o piloto a decretar emergência assim que explodiu o motor do lado esquerdo, tendo iniciado de imediato procedimentos para voltar à pista, o que aconteceu sem o registo de feridos entre os 272 passageiros e os 14 tripulantes que seguiam a bordo.Houve várias explosões, com parte dos componentes do motor a cair no solo ao lado da pista. Segundo o Flightradar24, o voo durou nove minutos e 12 segundos, sendo que assim que aterrou os bombeiros entraram em ação e apagaram o fogo em poucos minutos.A Delta Airlines informou no seu site oficial que cancelou o voo DL0104 devido a problemas mecânicos e pediu desculpas pelo inconveniente, detalhando que se tratou de um problema mecânico no motor e que os passageiros foram levados de autocarro até ao terminal.