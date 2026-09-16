Três mortos em queda de helicóptero da NBC em Los Angeles
Um helicóptero de um canal local da NBC despenhou-se na noite desta terça-feira, 15 de setembro, na zona de Chatsworth, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, provocando a morte de três pessoas.
A notícia foi avançada pela própria NBC Los Angeles durante uma emissão televisiva, tendo os pivôs identificado em direto a aeronave acidentada como o seu helicóptero NewsChopper 4.
"Temos estado a dizer-vos que temos estado a reunir informação. Sabíamos que era um helicóptero de informação. Sabíamos que tínhamos perdido o contacto com as nossas pessoas que estavam lá fora, e acabámos de receber a confirmação de que, de facto, o NewsChopper 4 caiu pouco antes das 19h desta noite, em Chatsworth", anunciou a pivô Colleen Williams, sem adiantar quantas pessoas se encontravam a bordo.
Cinco pessoas foram encontradas no local onde a aeronave caiu, tendo três sido declaradas mortas, enquanto duas foram transportadas para uma unidade hospitalar, informou o Departamento de Bombeiros de Los Angeles numa conferência de imprensa pouco depois das 21h30 locais (4h30 em Lisboa).
Pelo menos uma das vítimas mortais encontrava-se fora do helicóptero, no parque de estacionamento junto a um edifício comercial. Não ficou claro se as outras duas vítimas se encontravam no solo ou no interior da aeronave aquando do acidente.
Horas antes de o helicóptero se ter despenhado, ocorreu na mesma zona um acidente rodoviário que envolveu um autocarro do Los Angeles Metro e um veículo de passageiros, tendo provocado a morte de pelo menos duas pessoas.
Após essa colisão, vários helicópteros de estações televisivas encontravam-se a fazer a cobertura do acidente, e foi nessa altura que a aeronave da NBC se despenhou.
Segundo relatos dos meios de comunicação social locais, o helicóptero caiu e incendiou-se junto a um edifício de armazenamento no Vale de San Fernando. Pelo menos quatro automóveis e dois contentores de armazenamento incendiaram-se depois da queda do aparelho, tendo o fogo sido rapidamente controlado por mais de 70 bombeiros.
A National Transportation Safety Board e a Federal Aviation Administration estão a investigar o acidente.
O helicóptero era operado pela Angel City Air, uma empresa associada à NBC.
A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, disse estar "devastada". Também o governador da Califórnia, Gavin Newsom, lamentou os acidentes mortais.