Três mortos em queda de helicóptero da NBC em Los Angeles

Cinco pessoas foram encontradas no local onde a aeronave caiu, tendo três sido declaradas mortas, enquanto duas foram transportadas para uma unidade hospitalar, informou o Departamento de Bombeiros de Los Angeles numa conferência de imprensa pouco depois das 21h30 locais (4h30 em Lisboa).

Pelo menos uma das vítimas mortais encontrava-se fora do helicóptero, no parque de estacionamento junto a um edifício comercial. Não ficou claro se as outras duas vítimas se encontravam no solo ou no interior da aeronave aquando do acidente.

Horas antes de o helicóptero se ter despenhado, ocorreu na mesma zona um acidente rodoviário que envolveu um autocarro do Los Angeles Metro e um veículo de passageiros, tendo provocado a morte de pelo menos duas pessoas.

Após essa colisão, vários helicópteros de estações televisivas encontravam-se a fazer a cobertura do acidente, e foi nessa altura que a aeronave da NBC se despenhou.

Segundo relatos dos meios de comunicação social locais, o helicóptero caiu e incendiou-se junto a um edifício de armazenamento no Vale de San Fernando. Pelo menos quatro automóveis e dois contentores de armazenamento incendiaram-se depois da queda do aparelho, tendo o fogo sido rapidamente controlado por mais de 70 bombeiros.

A National Transportation Safety Board e a Federal Aviation Administration estão a investigar o acidente.

O helicóptero era operado pela Angel City Air, uma empresa associada à NBC.

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, disse estar "devastada". Também o governador da Califórnia, Gavin Newsom, lamentou os acidentes mortais.