Dois militares norte-americanos desaparecidos em Marrocos

Dois militares dos Estados Unidos estão desaparecidos em Marrocos desde a noite de sábado, tendo o desaparecimento ocorrido enquanto participavam nos exercícios militares “African Lion 2026”, a decorrer no sul do país.De acordo com o Comando dos Estados Unidos para África (AFRICOM), sediado em Estugarda, as autoridades iniciaram de imediato operações coordenadas de busca e salvamento, envolvendo meios terrestres, aéreos e marítimos. As operações contam com a participação de forças norte-americanas, marroquinas e outros recursos ligados ao exercício, escreve a agência EFE.As Forças Armadas Reais de Marrocos indicaram, através de uma publicação na rede social Facebook, que o desaparecimento ocorreu por volta das 21h00 (hora local), numa zona de falésias em Cap Draa, perto da cidade de Tan-Tan. As autoridades marroquinas acrescentaram que foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do incidente.O exercício “African Lion 2026”, considerado o maior treino militar anual em África liderado pelos Estados Unidos, teve início a 20 de abril e prolonga-se até 8 de maio. As manobras decorrem em várias localidades marroquinas, incluindo Agadir, Tan-Tan, Benguerir, Taroudant, Tifnit e Dakhla, e envolvem a participação de mais de 40 países.