Dois helicópteros colidem durante combate aos incêndios na Grécia

Dois helicópteros colidiram este domingo (2 de agosto) durante uma operação de combate aos incêndios na Grécia, anunciaram os bombeiros. A colisão ocorreu a oeste de Atenas, na região de Psatha.Está em curso uma operação de busca e salvamento para localizar as equipas, disseram em comunicado os bombeiros, numa altura em que a Grécia enfrenta vários incêndios florestais alimentados por ventos fortes.. Em plena época turística e em apenas uma semana, mais de 12 mil hectares de floresta e de terrenos agrícolas foram devastados pelas chamas na Grécia, que tem sido fortemente afetada pela crise climática, à semelhança de toda a região do Mediterrâneo.Habitualmente fustigada todos os verões por incêndios devido às frequentes ondas de calor e à seca, a Grécia tinha, até agora, escapado aos grandes fogos no início da época estival, ao contrário do que aconteceu em França e em Espanha.O país encontra-se agora no nível máximo de alerta, com o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis a alertar para "dias muito difíceis pela frente" devido a condições meteorológicas “extremas”, com ventos de 100 quilómetros hora e altas temperaturas.O chefe de Governo disse que “há momentos em que a natureza e a intensidade dos fenómenos meteorológicos ultrapassam qualquer planeamento humano e qualquer capacidade operacional".Milhares de pessoas foram evacuadas nos últimos dias enquanto incêndios florestais alastram por várias zonas da Grécia, incluindo partes do continente e destinos turísticos..Retiradas mais de 8 mil pessoas da ilha turística de Creta devido a incêndio