Doenças de Bolsonaro entram de vez na campanha eleitoral
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Doenças de Bolsonaro entram de vez na campanha eleitoral

Agravamento do estado de saúde do ex-presidente leva aliados e familiares a pressionarem Supremo a conceder-lhe prisão domiciliar. E os juízes, e até o governo de Lula, tendem a concordar.
João Almeida Moreira
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