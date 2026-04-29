“Do ponto de vista político, as FARC, mesmo as que participaram no processo de paz, não tiveram sucesso”
FOTO: Paulo Spranger
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“Do ponto de vista político, as FARC, mesmo as que participaram no processo de paz, não tiveram sucesso”

Alto Comissário para a Paz, Otty Patiño, esteve em Lisboa, para uma conferência na Casa da América Latina. Conversou com o DN sobre o desafio que é alcançar na Colômbia a desejada “Paz Total”.
Leonídio Paulo Ferreira
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