Cruz Vermelha distribui alimentos aos migrantes em Ceuta.
Cruz Vermelha distribui alimentos aos migrantes em Ceuta.FOTO:EPA/REDUAN
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Redistribuição de menores de Ceuta testa as alianças entre PP e Vox

Em julho de 2024, o tema levou à rutura dos acordos regionais. Partido de Abascal diz que isso não está agora em cima da mesa, apesar da formação de Feijóo dizer que vai cumprir a lei.
Susana Salvador
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