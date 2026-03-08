Diretora de Robótica da OpenAI demite-se devido a acordo com Pentágono

A diretora da divisão de Robótica da OpenAI, Caitlin Kalinowski, anunciou a demissão da empresa de inteligência artificial (IA), devido a preocupações éticas sobre o recente acordo de colaboração assinado entre a empresa tecnológica e o Pentágono.Kalinowski justificou a saída - anunciada no sábado, 7 de março - numa mensagem na rede social X, onde alertou que a implantação da IA no aparato de defesa dos EUA carece das salvaguardas necessárias."A vigilância dos americanos sem supervisão judicial e a autonomia letal sem autorização humana são questões que mereciam mais deliberação do que receberam", afirmou a engenheira, sublinhando que a decisão se baseia numa questão de princípios.. A demissão ocorre após a assinatura, na semana passada, de um contrato segundo o qual a tecnologia da OpenAI vai ser integrada no sistema de defesa e maquinaria bélica dos Estados Unidos.Esta ação do Departamento de Guerra dos EUA ocorreu após um impasse nas negociações com a Anthropic, outra empresa do setor de IA formada por ex-funcionários da OpenAI.Após romper os laços com a Anthropic, a Casa Branca lançou uma operação militar contra o Irão em colaboração com Israel, na qual teriam sido utilizadas ferramentas da OpenAI.Esta semana, o diretor executivo da Anthropic, Dario Amodei, denunciou o acordo da OpenAI com o Pentágono, classificando a justificação e garantias da empresa rival como "teatro de segurança" e a estratégia de marketing como mentira, segundo informaram meios especializados após terem acesso a uma circular interna..OpenAI atrai mais dinheiro do que nunca para não perder o comboio da IA