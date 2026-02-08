Diretor executivo do Washington Post demite-se após anúncio de despedimento em massa

O diretor executivo do The Washington Post, Will Lewis, anunciou a sua demissão, poucos dias depois do jornal por si liderado ter comunicado que ia despedir um terço do seu pessoal. Centenas de jornalistas do Post foram despedidos no âmbito dos cortes anunciados no dia 4 de fevereiro. Embora o jornal não tenha revelado o número de postos de trabalho em causa, o The New York Times noticiou que cerca de 300 dos seus 800 jornalistas foram despedidos. A decisão de Lewis foi publicada no sábado, 07 de fevereiro. Os cortes foram mais profundos, resultando no encerramento da famosa secção de desporto do Post, na eliminação da sua equipa de fotografia e em reduções acentuadas do pessoal responsável pela cobertura da área metropolitana de Washington e do estrangeiro. Nos últimos anos, o Post assistiu a uma deserção generalizada de talentos e perdeu dezenas de milhares de assinantes na sequência da decisão de Bezos, no final da campanha presidencial de 2024, de desistir de um apoio planeado a Kamala Harris e de uma subsequente reorientação da sua secção de opinião numa direção mais conservadora.Martin Baron, o primeiro editor do The Post sob o comando de Bezos, criticou o bilionário por tentar "agradar ao presidente Trump" e chamou o que aconteceu no jornal de "um estudo de caso de destruição quase instantânea e auto-infligida da marca". Lewis foi um antigo executivo de topo do The Wall Street Journal antes de assumir o cargo no The Post em janeiro de 2024. O seu mandato tem sido difícil desde o início, marcado por despedimentos e por um plano de reorganização falhado que levou à saída da antiga editora de topo Sally Buzbee.As demissões desta semana levaram a alguns apelos para que Bezos aumentasse o seu investimento no The Post ou o vendesse a alguém que assumisse um papel mais ativo. Lewis, em sua nota, elogiou Bezos: "A instituição não poderia ter tido um dono melhor", disse ele. "Durante o meu mandato, foram tomadas decisões difíceis para garantir o futuro sustentável do The Post, para que possa, por muitos anos, publicar notícias apartidárias de alta qualidade para milhões de clientes todos os dias", disse Lewis.O Washington Post Guild, o sindicato que representa os membros da equipa, considerou que a saída de Lewis já era esperada há muito tempo. "O seu legado será a tentativa de destruição de uma grande instituição jornalística americana", afirmou o sindicato num comunicado. "Mas ainda não é tarde demais para salvar o The Post. Jeff Bezos deve recuar imediatamente nestes despedimentos ou vender o jornal a alguém disposto a investir no seu futuro”, defendeu o sindicato..Empresa de Bezos entra na era da reutilização: Blue Origin lança sondas da NASA para Marte e aterra propulsor.Juiz recusa processar New York Times por difamação como Trump queria